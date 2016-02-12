Деятельность информационно-культурных центров РФ в Украине является угрозой национальной безопасности – нардеп

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила соавтор законопроекта народный депутат, член фракции Партии "Блок Петра Порошенко" Ирина Фриз. Соавторами законопроекта являются члены фракции БПП Вадим Денисенко и Игорь Грынив.

Как сообщила Ирина Фриз, 31 декабря 2015 года Указом Президента РФ №683 введена в действие «Стратегия национальной безопасности Российской Федерации». «В разделе «Культура» этого документа статьей 81 отмечается, что Россия реализует программы поддержки изучения русского языка и культуры в государствах-участниках СНГ для ускорения евразийской интеграции. В статье 82 Стратегии определяются задачи по развитию общего гуманитарной и информационно-телекоммуникационной среды на территориях государств – участников СНГ, а также использование культурного потенциала России в интересах многостороннего международного сотрудничества с целью повышения роли России в мировом гуманитарном и культурном пространстве», – написала народный депутат, сообщает пресс-служба БПП.

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«Таким образом, учитывая использование культурного сотрудничества со стороны РФ для осуществления экспансии, разжигания сепаратизма, дестабилизации внутриполитической ситуации в Украине, антиукраинской пропаганды и поддержки агрессии в отношении Украины, деятельность информационно-культурных центров Российской Федерации на территории Украины является угрозой национальной безопасности государства из-за их использования российскими спецслужбами для продолжения агрессии, подрыва территориальной целостности и суверенитета Украины», – подчеркнула Ирина Фриз.

Кроме того, написала народный депутат, аннексия Крыма привела к фактическому похищению Российской Федерацией имущества музеев Крыма, где хранилось более 1,2 миллиона экспонатов. «Это не только археологические находки, краеведческие и военные атрибуты, а ценные произведения искусства. По данным Госкомстата, на 1 января 2014 года на территории Автономной республики Крым существовало 35 музейных учреждений, в которых хранилось 928 177 музейных предметов государственной части музейного фонда Украины. В Севастополе – 5 музейных заведений, в которых хранилось 322 406 музейных предметов государственной части музейного фонда Украины», – добавила Ирина Фриз.

«Только в Картинной галерее Ивана Айвазовского в Феодосии насчитывалось 12 тысяч произведений живописи, из них 417 картин самого художника. Кроме знаменитых морских пейзажей, в музее были редкие полотна кисти Айвазовского из мифологического и библейского циклов», – сообщила И. Фриз.

По ее словам, в фондах художественного музея им. Михаила Крошицкого в Севастополе заходилось 8 тысяч произведений. Среди них картины художников итальянского Возрождения, “малых голландцев и фламандцев, европейских живописцев XVII – XVIII веков, русских и украинских художников XIX века.

«Еще одна значимая потеря – отметила И.Фриз, – Национальный заповедник Херсонес Таврический, расположенный в Севастополе и включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Коллекция этого музея формировалась более ста лет. На момент аннексии в фондах заповедника насчитывалось более 200 тысяч предметов быта, культурного и религиозного назначения, найденных во время раскопок в окрестностях Севастополя. Это одна из самых богатых археологических коллекций Европы».

По убеждению Ирины Фриз, захват музейных и культурных ценностей на территории Крыма и их частичный вывоз в Российскую Федерацию в стиле оккупационного нацистского режима 1941-1945 делает невозможным дальнейшее сотрудничество Украины с Российской Федерацией в сфере культуры и требует немедленного прекращения межправительственных соглашений в этой сфере.