МИД Беларуси: От урегулирования конфликта на Донбассе зависит судьба системы европейской безопасности

Об этом говорится в заявлении МИД Беларуси в связи с годовщиной согласования «Комплекса мер по выполнению Минских соглашений».

«Ровно год назад лидерам «нормандской четверки» в составе Германии, России, Франции и Украины, собравшимся на встречу в белорусской столице, удалось договориться о прекращении огня на востоке Украины и согласовать «дорожную карту» мирного урегулирования кризиса», - говорится в сообщении.

«Этот, несомненно, исторический документ, получивший название «Комплекса мер по выполнению Минских соглашений», был подписан всеми участниками Трехсторонней контактной группы (ТКГ) и получил поддержку Совета безопасности ООН. Тем самым был придан мощный импульс процессу деэскалации конфликта и поиска мирного урегулирования в Украине», - считают в ведомстве.

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Беларусь убеждена в том, что, несмотря на известные сложности и вызовы, связанные с практической реализацией всего комплекса Минских договоренностей, альтернативы им, как и их добросовестному выполнению всеми сторонами сегодня не существует.

«Очевидно, что предстоит еще пройти немалый путь по всеобъемлющему урегулированию украинского кризиса. Однако на кону не только жизни и благополучие людей, но и судьба всей системы европейской безопасности», - уверены в МИДе.

«В этой связи призываем всех заинтересованных, международное сообщество, государства-участники ОБСЕ консолидировать усилия по поддержке Минского мирного процесса и выполнению достигнутых соглашений», - отмечается в сообщении.

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Весомая роль в этом процессе принадлежит Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которая уже вносит значимый вклад в содействие переговорам в рамках ТКГ и мониторинг имплементации Минских договоренностей, в первую очередь через деятельность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

«Со своей стороны Республика Беларусь готова и впредь делать все возможное для восстановления мира и спокойствия на земле братской нам Украины, укрепления стабильности и безопасности в регионе ОБСЕ в целом», - отмечается в заявлении.