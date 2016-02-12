"Более 400 страниц мусора": Кужель обвинила правительство Яценюка во лжи в отчете за прошлый год

Народный депутат от «Батькивщины» Александра Кужель в эфире «5 канала» обвинила действующее правительство во лжи в отчете по итогам работы КМУ.

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«Более 400 страниц, откровенно, - мусор. Потому что когда я его лично прочитала, я только записывала страницы, на которых есть прямая ложь. Ну, например, написано: сделать упрощенную процедуру подключения к электро - и газосетям. Это один из пунктов в показателях упрощения ведения бизнеса. Об этом говорили в Президента несколько раз, об этом говорил и премьер. Но написано - выполнено. А ничего не сделано, ни одного шага», – заявила Кужель.