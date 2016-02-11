Заседания Кабмина отныне будут транслироваться в прямом эфире в полном объеме – премьер

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании правительства.

"Как и было объявлено, сегодня состоится первое заседание Кабинета министров, которое будет транслироваться от первой до последней минуты в прямом эфире. Я прошу к этому отнестись с пониманием, поскольку это довольно длительная процедура, но я надеюсь, что это позволит стране и общественности полностью видеть прозрачность принятия решений правительством страны", - отметил он.

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Яценюк добавил, что в течение всего заседания представители СМИ могут постоянно находиться в помещении Кабмина. Он предложил определить формат, в котором им будет удобнее следить за заседанием.

Как сообщалось, до сих пор из заседаний Кабинета министров транслировалось его открытие с вступительным словом премьера, а затем оно продолжалось фактически в закрытом режиме.