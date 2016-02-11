Глава МИД Великобритании в ближайшее время посетит Украину

Как сообщает департамент политики и коммуникаций МИД Украины, свой визит Хэммонд анонсировал сегодня во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.

Согласно сообщению, в ходе переговоров Климкин и Хэммонд обсудили развитие ситуации на Донбассе, состояние выполнения Минских договоренностей, отношения Украины и Великобритании с ЕС, прогресс Украины во внедрении реформ, углубление двустороннего сотрудничества, в том числе в рамках Совета безопасности ООН, а также график политических контактов.

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Во время встречи была отмечена важность сохранения единства внутри ЕС относительно дальнейшей поддержки Украины, а также обсуждены международные инициативы Украины, направленные на обеспечение безопасности на Донбассе, восстановление контроля на границе с РФ и прекращение агрессии России против Украины.

Климкин и Хэммонд уделили особое внимание ситуации в оккупированном Россией Крыму, в частности, обсудили инициативу Украины о создании международной площадки по деоккупации полуострова. Украинский министр также подчеркнул необходимость международного мониторинга нарушений прав человека в Крыму.

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Во время совместной пресс-конференции Климкин поблагодарил своего британского коллегу за последовательную позицию правительства Великобритании в отстаивании территориальной целостности Украины и поддержку реформ.

“Мы согласились, что международное политическое и экономическое давление на Россию должно продолжаться до тех пор, пока Москва не выполнит в полном объеме свои обязательства в соответствии с Минскими договоренностями. Я благодарен за четкую позицию Великобритании относительно санкций против России”, - заявил глава МИД Украины.