Партия "Видродження" пожаловалась Омбудсмену на нарушение прав переселенцев из стороны Минсоцполитики

А именно – требований чиновников Минсоцполитики продолжать действие справок о статусе временно перемещенных лиц, в то время как 1 января 2016 года данная справка должна была стать бессрочной.

Об этом сообщил Представитель Украины в Венецианской комиссии, заместитель председателя партии «Видродження» Владимир Пилипенко.

По его словам, без продолжения действия справки, у переселенцев на местах не принимают документы на продление выплаты адресной денежной помощи, социальных выплат и тому подобное.

«Минсоцполитики отказывается выполнять свой долг, определенный законом о бессрочности действия справки. Это закон был принят для того, чтобы сделать помощь переселенцам от государства доступнее. Свои действия чиновники Министерства социальной политики обосновывают внутренним письмом, которое, по сути, является указанием чиновникам на местах не выполнять Закон. Но напомню, что Закон, в сравнении с постановлениями Кабинета Министров Украины, имеет высшую юридическую силу», - объяснил Владимир Пилипенко.

Он пояснил, что информацию об этом нарушении получил от представителей общественных организаций, которые занимаются защитой прав переселенцев.

«Мы просим Омбудсмена отреагировать на это грубое нарушение прав временно перемещенных лиц, которых в Украине сегодня более 1,7 миллиона, и прав человека в целом. Напомню, это не первое нарушение прав переселенцев государством. Раньше их не допустили к участию в местных выборах, а теперь мы видим сужение их прав и социальной защиты. Государство не только не проводит системную политику в отношении переселенцев, но и делает так, чтобы эти люди не чувствовали себя полноценными гражданами Украины. Мы считаем это дискриминацией», - заявил Владимир Пилипенко.

Политик также добавил, что соответствующие обращения относительно действий Министерства социальной политики партия «Видродження» направила также Президенту Украины, Премьер-министру Украины, а также Министру социальной политики.