Активисты заблокировали главу Минюста Петренко в собственном кабинете

Об этом сообщил глава антикоррупционного комитета парламента Егор Соболев, передает ЛІГА.net.

Соболев отметил, что министр был приглашен на сегодняшнее заседание комитета, но пока прийти не может, поскольку заблокирован активистами в своем кабинете.

"Что безусловно является проявлением демократии, но осложняет наше общение", - сказал он.

Соболев также добавил, что по имеющейся у него информации, проблема связана с вынужденными переселенцами.

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Примерно через час Петренко пришел на заседание комитета, а свое отсутствие объяснил встречей с переселенцами из Донецка и Луганска.

"Сегодня с утра у меня были 60 семей переселенцев. Я не мог их не принять и не обсудить все те вопросы, которые есть у людей, вынужденных переехать из Донецка и Луганска", - пояснил он.