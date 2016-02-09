Россия отказалась от участия в заседании контактной группы в Минске - СМИ
20:31, 09 февраля 2016Политика
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Российская сторона отказалась принимать участие в заседании Трехсторонней контактной группы 10 февраля в Минске.
РФ не захотела принимать участие во встрече в Минске / flickr.com/photos/nothingpersonal
Об этом сообщили источники в кругах, близких к ОБСЕ, передает "Украинская правда".
Вчера представитель РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Борис Грызлов заявил, что при необходимости в любой день прилетит в Минск на заседание контактной группы.
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Как известно, на этой неделе запланирована встреча глав МИД "нормандской четверки".
Кроме того, 6 февраля представитель Украины в контактной группе Леонид Кучма предложил провести заседание в Минске после встречи глав МИД стран "нормандской четверки" в Мюнхене, а не 10 февраля.
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