Россия отказалась от участия в заседании контактной группы в Минске - СМИ

Об этом сообщили источники в кругах, близких к ОБСЕ, передает "Украинская правда".

Вчера представитель РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Борис Грызлов заявил, что при необходимости в любой день прилетит в Минск на заседание контактной группы.

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Как известно, на этой неделе запланирована встреча глав МИД "нормандской четверки".

Кроме того, 6 февраля представитель Украины в контактной группе Леонид Кучма предложил провести заседание в Минске после встречи глав МИД стран "нормандской четверки" в Мюнхене, а не 10 февраля.