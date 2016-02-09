Сытник не исключает, что будет обнародован фрагмент видеозаписи допроса Абромавичуса

14:14, 09 февраля 2016
Политика
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Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник не исключает, что будет обнародован фрагмент видеозаписи допроса министра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичуса.

Абромавичус / Фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня журналистам в Киеве.

По словам Сытника, допрос Абромавичуса фиксируется полностью с использованием видеозаписи.

«Я не исключаю того, что эта видеозапись, возможно, будет частично продемонстрирована публично для того, чтобы снять различные политические спекуляции относительно этого уголовного производства», - заявил Сытник.

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Как сообщал УНИАН, 3 февраля Абромавичус заявил, что решил подать в отставку с поста министра экономического развития и торговли Украины.

Согласно заявлению министра, такое решение он принял в связи с политическим давлением со стороны первого заместителя председателя фракции «БПП» Игоря Кононенко и Администрации президента.

НАБУ открыло уголовное производство по заявлению Абромавичуса.

Ранее сегодня Сытник заявил, что допрос Абромавичуса продолжится завтра, 10 февраля.

По его словам, сейчас проходит детальный допрос заявителя по делу.

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