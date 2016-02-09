Сытник не исключает, что будет обнародован фрагмент видеозаписи допроса Абромавичуса
Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник не исключает, что будет обнародован фрагмент видеозаписи допроса министра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичуса.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня журналистам в Киеве.
По словам Сытника, допрос Абромавичуса фиксируется полностью с использованием видеозаписи.
«Я не исключаю того, что эта видеозапись, возможно, будет частично продемонстрирована публично для того, чтобы снять различные политические спекуляции относительно этого уголовного производства», - заявил Сытник.
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Как сообщал УНИАН, 3 февраля Абромавичус заявил, что решил подать в отставку с поста министра экономического развития и торговли Украины.
Согласно заявлению министра, такое решение он принял в связи с политическим давлением со стороны первого заместителя председателя фракции «БПП» Игоря Кононенко и Администрации президента.
НАБУ открыло уголовное производство по заявлению Абромавичуса.
Ранее сегодня Сытник заявил, что допрос Абромавичуса продолжится завтра, 10 февраля.
По его словам, сейчас проходит детальный допрос заявителя по делу.