Проявивший себя в оккупации Крыма тульский губернатор заявляет, что не был организатором "эвакуации" Януковича
Новый губернатор Тульской области Алексей Дюмин назвал «легендой» заявления о том, что он якобы был одним из организаторов бегства Виктора Януковича в Россию.
Об этом он сказал в интервью «Коммерсантъ».
«Я вообще не понимаю, откуда это все берется. Откуда такие легенды? Кто эти мифы создает? Этого господина после начала известных событий в Украине я вообще ни разу не видел. И то, о чем ты меня спрашиваешь, я не могу даже прокомментировать, потому что это вообще не так», - сказал Дюмин.
При этом Дюмин отказался рассказывать о деятельности подразделения, в котором служил, потому что «не может».
Как известно, ранее газета «Коммерсантъ» сообщила со ссылкой на источник, близкий к Генштабу, что Дюмин разработал и содействовал бегству Януковича в Россию в ночь на 23 февраля 2014 года. По сведениям издания, президент Владимир Путин по окончании операции высоко оценил действия подчиненных Дюмина.
Читайте такжеУ Путина прокомментировали связь тульского губернатора с бегством Януковича
Отмечается, что ранее Путин принял отставку губернатора Тульской области Владимира Груздева, назначив Дюмина исполняющим обязанности главы региона. Дюмин ранее занимал пост замминистра обороны.