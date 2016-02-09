Проявивший себя в оккупации Крыма тульский губернатор заявляет, что не был организатором "эвакуации" Януковича

Об этом он сказал в интервью «Коммерсантъ».

«Я вообще не понимаю, откуда это все берется. Откуда такие легенды? Кто эти мифы создает? Этого господина после начала известных событий в Украине я вообще ни разу не видел. И то, о чем ты меня спрашиваешь, я не могу даже прокомментировать, потому что это вообще не так», - сказал Дюмин.

При этом Дюмин отказался рассказывать о деятельности подразделения, в котором служил, потому что «не может».

Как известно, ранее газета «Коммерсантъ» сообщила со ссылкой на источник, близкий к Генштабу, что Дюмин разработал и содействовал бегству Януковича в Россию в ночь на 23 февраля 2014 года. По сведениям издания, президент Владимир Путин по окончании операции высоко оценил действия подчиненных Дюмина.

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Отмечается, что ранее Путин принял отставку губернатора Тульской области Владимира Груздева, назначив Дюмина исполняющим обязанности главы региона. Дюмин ранее занимал пост замминистра обороны.