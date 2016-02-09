Сытник: После допроса Абромавичуса в деле могут появиться новые фигуранты

Об этом в эфире Громадського заявил председатель Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.

«Допрос не закончен, он перенесен. Я сомневаюсь, что сегодня смогли полностью провести допрос, это первое. Второе – я не исключаю, что после сегодняшнего допроса будут определенные фамилии, которые будут приглашены для дачи показаний, по крайней мере в качестве свидетелей», – заявил председатель НАБУ.

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По его словам, переписка между Абромавичусом и исполнительным директором «Нафтогаза» Андреем Пасишником может быть использована как доказательство.

«Несомненно. В совокупности с другими доказательствами, эта переписка может быть использована как доказательство», – отметил Сытник.

В НАБУ в понедельник вечером завершился первый допрос Абромавичуса. Как сказал министр, он придет еще минимум на три допроса в антикоррупционное бюро.