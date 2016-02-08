Председатель ВСУ выступил категорически против полной замены судей
Председатель Верховного суда Украины (ВСУ) Ярослав Романюк категорически против полной замены судейского корпуса, но поддерживает необходимость прохождения судьями переаттестации.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве. “Отношение крайне негативное к полной замене судейского корпуса... Допустим, мы уволим всех и наберем новых. Долго они будут оставаться “белыми и пушистыми” в такой среде, где 71% предлагают взятку? Эти призывы уволить всех - это открытый популизм для поднятия собственных рейтингов, а не государственнический подход выстроить такую судебную систему, которая отвечала бы интересам общества”, - сказал Романюк.
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Тем не менее, по его словам, сегодня в обществе сформировано мнение о необходимости тотальной смены судей. “Если общество требует, а мы являемся частицей общества, мы должны пройти переаттестацию, чтобы общество убедилось, что профессиональный уровень судей достаточно высок. Если такой общественный запрос есть, мы готовы к этому”, - заявил Романюк, напомнив при этом, что с 17 февраля начинается проверка уровня подготовки судей Высшей квалификационной комиссией судей Украины.
В то же время председатель ВСУ выразил мнение, что в каждом регионе необходимо иметь собственную квалификационную комиссию судей, поскольку это упростит и ускорит реагирование на обращения о нарушениях в работе судей, поскольку Высшая квалификационная комиссия, которая на сегодня является единственным квалификационным органом, “не способна работать оперативно, и это расхолаживает судей и убивает доверие в обществе”.