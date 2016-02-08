Председатель ВСУ выступил категорически против полной замены судей

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве. “Отношение крайне негативное к полной замене судейского корпуса... Допустим, мы уволим всех и наберем новых. Долго они будут оставаться “белыми и пушистыми” в такой среде, где 71% предлагают взятку? Эти призывы уволить всех - это открытый популизм для поднятия собственных рейтингов, а не государственнический подход выстроить такую судебную систему, которая отвечала бы интересам общества”, - сказал Романюк.

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Тем не менее, по его словам, сегодня в обществе сформировано мнение о необходимости тотальной смены судей. “Если общество требует, а мы являемся частицей общества, мы должны пройти переаттестацию, чтобы общество убедилось, что профессиональный уровень судей достаточно высок. Если такой общественный запрос есть, мы готовы к этому”, - заявил Романюк, напомнив при этом, что с 17 февраля начинается проверка уровня подготовки судей Высшей квалификационной комиссией судей Украины.

В то же время председатель ВСУ выразил мнение, что в каждом регионе необходимо иметь собственную квалификационную комиссию судей, поскольку это упростит и ускорит реагирование на обращения о нарушениях в работе судей, поскольку Высшая квалификационная комиссия, которая на сегодня является единственным квалификационным органом, “не способна работать оперативно, и это расхолаживает судей и убивает доверие в обществе”.