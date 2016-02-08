Консультации по выходу из кризиса вокруг правительства продолжатся сегодня - Гройсман

Об этом председатель Верховной Рады Владимир Гройсман сообщил в обращении к украинцам, размещенном на его странице в Facebook.

Гройсман выразил убеждение в том, что украинские политики столкнулись с "кризисом доверия", а также отметил, что сегодня продолжаются консультации для его преодоления.

"Эта неделя является ключевой. И сегодня, в том числе, мы будем проводить консультации, и в следующий понедельник я вас проинформирую о результатах, но я надеюсь на то, что у всех хватит здравого смысла, чтобы понять исторический момент, где мы сегодня находимся", - заявил председатель ВР.

Читайте такжеЯценюк просит не пугать правительство отставкой

"Но хочу подчеркнуть, что очень важно, чтобы тот план, который будет сформирован политиками, был воспринят беспрекословно в обществе. Поэтому очень важно, чтобы мы базировали этот компромисс на нескольких принципиальных позициях", - отметил Гройсман.

По его словам, несправедливо говорить, что "ничего не сделано", однако необходимо проанализировать как сложившуюся ситуацию, так и те шаги, которые необходимо сделать.

Читайте такжеЯценюк назвал принципы, по которым правительственная команда готова продолжать работать