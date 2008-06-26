Тимошенко не отдаст шельф Черного моря

00:03, 26 июня 2008
Политика
1753 0

Аргументы премьер-министра

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заверяет, что ее команда не допустит продолжения масштабной коррупции на шельфе Черного моря.

Об этом она заявила во время пресс-конференции.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, шельф Черного моря может обеспечить энергетическую независимость Украины. Она напомнила, что шельф Черного моря был беспрецедентно отдан в частные руки без защиты национальных интересов.

Ю.ТИМОШЕНКО заверила, что правительство в этом вопросе действует последовательно, и уже отменены незаконно выданные лицензии.

«Где бы ни была наша команда – во власти или в оппозиции – мы не дадим так коррупционно использовать ресурсы Украины», - сказала она. При этом глава правительства добавила, что никакие заказные действия «не разрушат дорогу украинского правительства на прекращение масштабной межгосударственной коррупции, которая касается шельфа Черного моря».

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter