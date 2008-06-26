Тимошенко не отдаст шельф Черного моря

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заверяет, что ее команда не допустит продолжения масштабной коррупции на шельфе Черного моря.

Об этом она заявила во время пресс-конференции.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, шельф Черного моря может обеспечить энергетическую независимость Украины. Она напомнила, что шельф Черного моря был беспрецедентно отдан в частные руки без защиты национальных интересов.

Ю.ТИМОШЕНКО заверила, что правительство в этом вопросе действует последовательно, и уже отменены незаконно выданные лицензии.

«Где бы ни была наша команда – во власти или в оппозиции – мы не дадим так коррупционно использовать ресурсы Украины», - сказала она. При этом глава правительства добавила, что никакие заказные действия «не разрушат дорогу украинского правительства на прекращение масштабной межгосударственной коррупции, которая касается шельфа Черного моря».