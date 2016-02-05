Консультативная миссия Евросоюза определила 5 приоритетов работы в Украине

Об этом на брифинге заявил новый председатель Консультативной миссии ЕС Кястутис Ланчинскас, передает корреспондент УНИАН.

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"Одна из главных задач Украины - создать сектор гражданской безопасности, который был бы эффективным и имел поддержку общественности. Для достижения этой цели мы определили для себя 5 приоритетов работы в Украине. Разграничение полномочий и обязанностей среди учреждений сектора гражданской безопасности, работа полиции с обществом, общественный порядок, уголовные расследования и управление персоналом", - отметил Кястутис Ланчинскас.