Консультативная миссия Евросоюза определила 5 приоритетов работы в Украине

16:51, 05 февраля 2016
Политика
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Консультативная миссия Евросоюза определила 5 приоритетов работы в Украине по созданию сектора общественной безопасности.

ZN.UA

Об этом на брифинге заявил новый председатель Консультативной миссии ЕС Кястутис Ланчинскас, передает корреспондент УНИАН.

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"Одна из главных задач Украины - создать сектор гражданской безопасности, который был бы эффективным и имел поддержку общественности. Для достижения этой цели мы определили для себя 5 приоритетов работы в Украине. Разграничение полномочий и обязанностей среди учреждений сектора гражданской безопасности, работа полиции с обществом, общественный порядок, уголовные расследования и управление персоналом", - отметил Кястутис Ланчинскас.

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