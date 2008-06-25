Тимошенко: дальнобойщикам повезло больше, чем губернаторам

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО надеется, что уже в ближайшее время правительству удастся возобновить нормальную работу с председателями облгосадминистраций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня во время пресс-конференции.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, ей жаль, что на сегодня двум категориям лиц запрещено въезжать в Киев – это «губернаторы и дальнебойщики».

«Дальнобойщикам разрешили хотя бы ночью и в выходные дни, а губернаторам даже ночью и в выходные дни нельзя», - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО выразила надежду, что впоследствии эта ситуация существенно изменится. «Я верю в то, что губернаторы будут работать с правительством так, как это предусмотрено Конституцией», - сказала она.