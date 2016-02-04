Правительство срочно собирается на внеочередное заседание

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

Заседание состоится с участием представителей СМИ.

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Как отметили в департаменте, в начале заседания запланировано заявление премьер-министра Украины Арсения Яценюка.

Заседание должно начаться в течение часа.