Правительство срочно собирается на внеочередное заседание
19:49, 04 февраля 2016Политика
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Сегодня вечером состоится внеочередное заседание Кабинета министров.
Кабмин вечером проведет внеочередное заседание / Фото УНИАН
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.
Заседание состоится с участием представителей СМИ.
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Как отметили в департаменте, в начале заседания запланировано заявление премьер-министра Украины Арсения Яценюка.
Заседание должно начаться в течение часа.
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