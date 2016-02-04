The Washington Post: Удар по надеждам на реформы в Украине. Высокопоставленный чиновник уходит в отставку, ссылаясь на коррупцию

Об этом пишет Майкл Бирнбаум в статье "Удар по надеждам на реформы в Украине. Высокопоставленный чиновник уходит в отставку, ссылаясь на коррупцию", опубликованной на сайте газеты The Washington Post.

Министр экономики Айварас Абромавичус сказал, что подвергался давлению со стороны высокопоставленных союзников президента страны. Он должен был назначить на должности в государственных компаниях неквалифицированных депутатов, которые контролировали бы наиболее прибыльные отрасли в Украине.

Отставка усилила растущую обеспокоенность союзников Украины. Страна застряла в недобросовестных "сделках", хотя прошло уже почти два года после того, как прозападные демонстранты свергли президента Виктора Януковича, которого считали коррумпированным.

"Мы научились справляться с сопротивлением старой системы, но оказалось, что некоторые из новых людей еще хуже, чем старые", - сказал журналистам Абромавичус в Киеве в среду. "Ни я, ни моя команда не хотим быть прикрытием для открытой коррупции, или марионеткой тех, кто хочет установить контроль над государственными деньгами. Я не хочу ехать в Давос и говорить о наших успехах, когда за моей спиной заключаются сделки в интересах определенных людей".

Абромавичус родился в Литве, он был одним из небольшой группы обученных на Западе иностранцев, которых президент Петр Порошенко пригласил войти в правительство после выборов в мае 2014 года. Тогда все считали, что Украина была настолько коррумпированной, что доверить борьбу с ней можно было только иностранцам. Абромавичус принял гражданство, чтобы занять пост. Еще одним иностранным назначенцем стал Михаил Саакашвили, экс-президент Грузии, который занял пост губернатора Одесской области и также столкнулся с тем, что он называет укоренившейся коррупцией среди новой элиты Украины.

Абромавичус сказал, что он решил уйти в отставку после того, как один из ближайших союзников Порошенко, бизнесмен и депутат Игорь Кононенко, пытался назначить неквалифицированных заместителей на должности в министерстве экономики. Они могли бы контролировать государственную компанию НАК "Нафтогаз" и производителей для минобороны Украины.

Кононенко – заместитель главы политической партии президента. Он настолько близок к президенту, что его прозвали "серым кардиналом" Порошенко. В прошлом году бывший глава государственной службы безопасности Украины Валентин Наливайченко обвинил Кононенко в отмывании денег. Кононенко отрицал эти обвинения.

В среду Кононенко сказал, что отставка Абромавичуса была просто "попыткой обвинить законодателей из нашей партии в неспособности справиться с проблемами, которые не были решены в течение года", - сообщает Интерфакс-Украина. "Я считаю, что министры должны нести ответственность за то, что они сделали, а не перекладывать ее на парламент".

Отставка стала разочарованием для многих сторонников Украины на Западе, в том числе посла США в Украине, Джеффри Пайетта. В сообщении в Twitter он назвал Абромавичуса "одним из великих чемпионов по реформам в правительстве Украины". Отдельно, он и послы Великобритании, Франции, Германии, Италии, Японии и четырех других западных стран выступили с необычным публичным заявлением, в котором говорилось, что они "глубоко разочарованы" в связи с отставкой.

Пресс-секретарь Порошенко не ответил на просьбу о комментарии. Предшественник Абромавичуса на посту министра экономики также подал в отставку, сославшись на недовольство медленными темпами реформ в стране.

Политическая нестабильность усугубляет положение в стране, хотя с сентября боевые действия на востоке Украины в значительной степени утихли. Российские дипломаты в частном порядке сказали, что теперь считают не столь необходимым применять прямое давление на лидеров Украины, поскольку Россия видит, что правительство теряет поддержку из-за собственноручно созданных проблем.

Порошенко пытался внести в Конституцию непопулярные изменения, которые помогли бы децентрализовать власть и предоставили бы больше полномочий отколовшимся восточным регионам Украины. Эти меры – часть мирных соглашений, подписанных год назад. Согласно договоренностям, повстанцы должны передать Киеву контроль над границей Украины, но они до сих пор этого не сделали. Лидеры США и других стран Европейского союза заявили, что не отменят санкции против России, пока не будут полностью выполнены все пункты мирного соглашения.