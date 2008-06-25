Ющенко рассчитывает на настойчивость Яценюка

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подчеркивает, что главным модератором переговоров по возобновлению дееспособности коалиции должен стать председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщила пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА.

По ее словам, глава государства рассчитывает, что А.ЯЦЕНЮК проявит настойчивость и решительность в разработке плана действий по преодоление внутрикоалиционных проблем.

По словам пресс-секретаря, В.ЮЩЕНКО положительно оценивает начало консультаций между А.ЯЦЕНЮКОМ, премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО, лидерами фракций БЮТ и блока "Наша Украина – Народная самооборона", целью которых является поиск путей возобновления деятельности коалиции демократических сил.

Президент убежден, что это ключевое дело самого большинства, внутри которого в последнее время возникли существенные разногласия как относительно приоритетов, так и относительно способов их воплощения.

«Ключевыми фигурами в урегулировании проблем коалиции Президент считает председателя парламента, главу правительства и лидеров фракций БЮТ и НУ-НС. Именно они определяют весь комплекс деятельности коалиции и ее взаимодействие с Кабинетом министров. Других участников переговорного процесса быть не может», - сказала И.ВАННИКОВА.

По ее словам, это критически важно условие для возобновления действительно честных и открытых отношений в большинстве, поскольку только сами депутаты и члены правительства могут определить все проблемы коалиции и шаги их решения.

Как сообщал УНИАН, 24 июня во время встречи с премьер-министром Украины Ю.ТИМОШЕНКО, председателем фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Вячеславом КИРИЛЕНКО и заместителем лидера фракции БЮТ Андреем КОЖЕМЯКИНЫМ председатель Верховной Рады Украины А.ЯЦЕНЮК для стабилизации ситуации в ВР предложил разработать и принять консолидирующий закон о внутренней и внешней политике государства на период до 2010 года.