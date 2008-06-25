Ющенко рассчитывает на настойчивость Яценюка
Президент оценивает начало консультаций
|Ирина ВАННИКОВА
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщила пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА.
По ее словам, глава государства рассчитывает, что А.ЯЦЕНЮК проявит настойчивость и решительность в разработке плана действий по преодоление внутрикоалиционных проблем.
По словам пресс-секретаря, В.ЮЩЕНКО положительно оценивает начало консультаций между А.ЯЦЕНЮКОМ, премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО, лидерами фракций БЮТ и блока "Наша Украина – Народная самооборона", целью которых является поиск путей возобновления деятельности коалиции демократических сил.
Президент убежден, что это ключевое дело самого большинства, внутри которого в последнее время возникли существенные разногласия как относительно приоритетов, так и относительно способов их воплощения.
«Ключевыми фигурами в урегулировании проблем коалиции Президент считает председателя парламента, главу правительства и лидеров фракций БЮТ и НУ-НС. Именно они определяют весь комплекс деятельности коалиции и ее взаимодействие с Кабинетом министров. Других участников переговорного процесса быть не может», - сказала И.ВАННИКОВА.
По ее словам, это критически важно условие для возобновления действительно честных и открытых отношений в большинстве, поскольку только сами депутаты и члены правительства могут определить все проблемы коалиции и шаги их решения.
Как сообщал УНИАН, 24 июня во время встречи с премьер-министром Украины Ю.ТИМОШЕНКО, председателем фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Вячеславом КИРИЛЕНКО и заместителем лидера фракции БЮТ Андреем КОЖЕМЯКИНЫМ председатель Верховной Рады Украины А.ЯЦЕНЮК для стабилизации ситуации в ВР предложил разработать и принять консолидирующий закон о внутренней и внешней политике государства на период до 2010 года.