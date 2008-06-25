Тимошенко рассказала про еще один плюс и записала его на свой счет

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет о снижении в Украине количества официально зарегистрированных безработных.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер сказала сегодня во время заседания Кабинета Министров Украины.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, стойкая тенденция наращивания объемов производства положительно влияет на состояние рынка труда.

«Количество зарегистрированных безработных по сравнению с соответствующим периодом прошлого года сократилось на 17%», - сказала премьер-министр.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что этот показатель касается пяти месяцев работы нынешнего состава Кабинета Министров по сравнению с пятью месяцами работы предыдущего правительства.

«Это сухая статистика, но за этой статистикой стоит действительно согласованная работа всей правительственной команды и в принципе всей региональной команды Украины», - сказала глава правительства.