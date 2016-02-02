Вероятный кандидат на пост главы Минздрава Гончаренко "почистил" биографию от участия в Партии регионов

14:59, 02 февраля 2016
Политика
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Депутат Верховной Рады от БПП, вероятный кандидат на пост министра здравоохранения Алексей Гончаренко корректировал биографию на своем сайте, выбросив из нее упоминания об участии в Партии регионов.

Гончаренко / comments.ua

На это во вторник обратил внимание журналист Виктор Огиенко, пишет Украинская правда.

Как свидетельствуют данные веб-архива, Гончаренко избавился от информации не только о Партии регионов, а и о пророссийской партии "Союз", которую ранее возглавлял его отец, экс-мэр Одессы Алексей Костусев и которая развешивала по стране билборды с надписью "С нами Бог и Россия".

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Также с сайта удалено упоминание о том, что Гончаренко первым решением добился изменений в регламент Одесского горсовета, которым русский язык получил равные права с украинским в работе органа.

pravda.com.ua

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Комментируя эту ситуацию, Гончаренко заявил, что не видит в ней ничего, заслуживающего внимания. По его словам, он сейчас меняет свой сайт и актуализирует информацию на нем.

"Жизнь идет, все меняется. Эта информация уже не столь интересна. Я не вижу в этом ничего особенного", – заявил он.

Гончаренко добавил, что не считает удаленную информацию такой, которая его дискредитирует, и не стесняется тех страниц своей биографии. Также он отметил, что скрывать информацию не было бы смысла, поскольку сейчас ее можно найти на множестве других сайтов.

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