Гончаренко может возглавить пятую колонну Кремля - СМИ

В кулуарах парламента шепчутся, что повести предателей в бой может нардеп из блока Петра Порошенко Алексей Гончаренко.

Журналисты программы "Гроші" выяснили, что почти 10 лет своей жизни, до того как попасть в команду Порошенко, он провел под символикой "Партии регионов". Он, как и все регионалы, агитировал за фильмы на русском языке и носил георгиевскую ленту, а когда лишенный звания президента Виктор Янукович начал паковать чемоданы, нардеп покинул ряды регионалов и объявил себя патриотом Украины.

К тому же, чтобы показать силу своего патриотизма, даже поехал на фронт. Впрочем, лишь для того, чтобы сфотографироваться. После своего путешествия на Донбасс нардеп отправился на довольно недешевый отдых на островах, сообщает ТСН.

Читайте такжеГончаренко опровергает слухи о причастности Медведчука к его освобождению

До этого Гончаренко уже успел хорошо развлечься в Крыму. Тогда Алексей, широко расправив плечи, полез в разъяренную пророссийски настроенную толпу с проукраинскими лозунгами, за что якобы и получил по заслугам.

"Это наш дом, мы в своем доме сами разберемся, какие законы принимать, мы же не приходим в Москву и Санкт-Петербург научить вас, какой вам закон принять", - кричал он в Крыму.

Впрочем, если внимательнее присмотреться к видео с якобы избиением нардепа, видно что профессиональный боксер и опытный военный Армен, известный среди сепаратистов под прозвищем "Самвел", почему-то бьет Гончаренко открытой ладонью. На еще одной акции Гончаренко на референдуме в Крыму развернул украинский флаг прямо перед носом самопровозглашенного главы Крыма Сергея Аксенова.

Но на голосование пускали только с крымской пропиской. Журналисты предполагают, что Гончаренко мог договориться о съемке с людьми Аксенова. Свою фиктивную проукраинскую позицию фейковый патриот привез и в Россию на марш мира в память о российском оппозиционном политике Борисе Немцове.

В Москве Гончаренко даже арестовали. Ему выдвинули целый ряд статей: от сопротивления полиции во время задержания, до убийства российского гражданина во время событий в одесском здании профсоюзов. За решеткой Гончаренко странным образом продолжал писать сообщения на своей странице в соцсети. А на следующий день его вообще без суда и следствия и даже голодовки, отпустили, не обращая никакого внимания на немалую сумму, найденную при нем - более 6 тысяч долларов. Это, если верить декларации о доходах Гончаренко за 2013 год - почти вся его годовая зарплата.

Неужели это деньги от российских спонсоров, подумывают журналисты "Грошей". А следовательно, его история с ночевкой в СИЗО, перфоманс с флагом во время референдума, и инцидент с избиением в Крыму может оказаться лишь фарсом.

Как сообщалось ранее, нардеп Гончаренко называл Одессу "центром Новороссии", а Украину - "искусственно сшитым" государством.