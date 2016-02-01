Сегодня Порошенко и Меркель проведут переговоры в Берлине
08:50, 01 февраля 2016Политика
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Президент Украины Петр Порошенко сегодня, 1 февраля, осуществит рабочий визит в Федеративную Республику Германия.
Сегодня Порошенко встретится с Меркель / president.gov.ua
Об этом сообщается на сайте главы украинского государства.
Согласно сообщению, во время пребывания Порошенко в Берлине состоятся двусторонние переговоры с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.
Читайте такжеПорошенко, Меркель и Олланд обсудили дальнейшие шаги по выполнению Минских соглашенийРанее УНИАН сообщал, что 18-19 января Украину посетили специальные посланники федерального канцлера Германии Кристоф Хойсген и президента Франции Жак Одибер.
Визит состоялся в развитие договоренностей, достигнутых во время телефонного разговора Петра Порошенко с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом, который состоялся 13 января.
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