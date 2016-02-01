Сегодня Порошенко и Меркель проведут переговоры в Берлине

Об этом сообщается на сайте главы украинского государства.

Согласно сообщению, во время пребывания Порошенко в Берлине состоятся двусторонние переговоры с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

Читайте такжеПорошенко, Меркель и Олланд обсудили дальнейшие шаги по выполнению Минских соглашенийРанее УНИАН сообщал, что 18-19 января Украину посетили специальные посланники федерального канцлера Германии Кристоф Хойсген и президента Франции Жак Одибер.

Визит состоялся в развитие договоренностей, достигнутых во время телефонного разговора Петра Порошенко с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом, который состоялся 13 января.