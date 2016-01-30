В минувшие сутки у Зайцево были ранены 2 военных

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко в ходе брифинга.

«За минувшие сутки в результате боевых действий ни один военный не погиб, но двое воинов получили ранения... Это был подрыв на растяжке в районе Зайцево», - сказал Лысенко.

По его словам, на Донецком направлении больше всего нарушения режима прекращения огня было зафиксировано в районе Донецкого аэропорта и в окрестностях Горловки. Там боевики применили стрелковое оружие, крупнокалиберные пулеметы и гранатометы.

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Кроме того, вечером 29 января в районе поселка Зайцево боевики стреляли из запрещенных минометов калибром 82 мм и 120 мм. У Новгородского был зафиксирован обстрел с вражеского БМП.

«На Мариупольском направлении активизировались вражеские снайперы. Их зафиксировали близ Марьинки и Красногоровки. Также боевики нарушили перемирие, открыв огонь из стрелкового оружия вблизи Широкино и Старогнатовки. Вблизи поселка Гнутов боевики вновь применили миномет калибром 82 миллиметра», - добавил Лысенко.

На Луганском направлении неподалеку Новозвановки боевики стреляли по позициям украинских военных из гранатометов и минометов калибром 82 мм.

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