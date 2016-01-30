В минувшие сутки у Зайцево были ранены 2 военных
В зоне проведения антитеррористической операции за минувшие сутки ни один украинский военнослужащий не погиб, но двое получили ранения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко в ходе брифинга.
«За минувшие сутки в результате боевых действий ни один военный не погиб, но двое воинов получили ранения... Это был подрыв на растяжке в районе Зайцево», - сказал Лысенко.
По его словам, на Донецком направлении больше всего нарушения режима прекращения огня было зафиксировано в районе Донецкого аэропорта и в окрестностях Горловки. Там боевики применили стрелковое оружие, крупнокалиберные пулеметы и гранатометы.
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Кроме того, вечером 29 января в районе поселка Зайцево боевики стреляли из запрещенных минометов калибром 82 мм и 120 мм. У Новгородского был зафиксирован обстрел с вражеского БМП.
«На Мариупольском направлении активизировались вражеские снайперы. Их зафиксировали близ Марьинки и Красногоровки. Также боевики нарушили перемирие, открыв огонь из стрелкового оружия вблизи Широкино и Старогнатовки. Вблизи поселка Гнутов боевики вновь применили миномет калибром 82 миллиметра», - добавил Лысенко.
На Луганском направлении неподалеку Новозвановки боевики стреляли по позициям украинских военных из гранатометов и минометов калибром 82 мм.
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