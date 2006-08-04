ВР запретила Конституционному Суду отменять политреформу

Верховная Рада приняла Закон Украины “О внесении изменения в раздел IV заключительные и переходные положения Закона Украины “О Конституционном Суде Украины”.

Как передает корреспондент УНИАН, «за» этот закон проголосовало 274 из 307 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Автор закона лидер фракции СПУ Василий ЦУШКО отметил, что этим законом отменяется право КС проводить ревизию внесенных изменений в Конституцию Украины. По его словам, речь идет об изменениях в Конституции, внесенных в декабре 2004 года.

В свою очередь, председатель Комитета по вопросам правовой политики Евгений КУШНАРЁВ сообщил, что в пятницу комитет рассмотрел этот документ и принял решение рекомендовать парламенту его принять.