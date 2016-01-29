8 партий призывают Порошенко не допустить срыва выборов в райсоветы в Киеве

Об этом говорится в открытом письме партий к главе государства.

В письме напоминается, что Киевсовет принял решение о проведении выборов депутатов районных в Киеве советов 27 марта этого года.

"Районные советы – это очаги самоуправления в районах столицы, что позволит киевлянам самостоятельно решать повседневные территориальные проблемы районов и управлять имуществом и бюджетом своей общины. Попытки отдельных политических сил остановить избирательный процесс посредством судов не имеют никаких правовых последствий и не могут повлиять на ход избирательного процесса", - говорится в письме.

В связи с этим партии призвали Порошенко не допустить срыва выборов.

"Призываем Вас, господин президент, принять немедленные меры и не допустить дальнейших попыток сорвать избирательный процесс. Призываем Вас, гаранта Конституции, обеспечить право граждан Украины избирать органы местного самоуправления в городе Киеве", - говорится в письме.

В то же время пресс-секретарь партии УКРОП Евгения Кравчук на своей странице в Facebook сообщила, что представители демократических политических сил подали заявление в Генеральную прокуратуру на действия судьи Окружного админсуда Алексея Огурцова, который по иску общественной организации "Наждак", а также народных депутатов Евгения Рыбчинского ("Воля народа") и Сергея Рудыка (внефракционный), вынес решение об отмене выборов в райсоветы в Киеве.

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Как сообщал УНИАН, 27 января Окружной административный суд Киева по иску Рыбчинского, Рудыка и общественной организации "Наждак" остановил действие постановления Центральной избирательной комиссии относительно проведения в Киеве 27 марта выборов в районные советы.

28 января ЦИК подал апелляцию на это решение.

23 июля 2015 года Киевсовет принял решение "Об управлении районами города Киева", которым определил объем и пределы полномочий 10 районных в городе Киеве советов и назначил первые выборы депутатов таких советов на 27 марта 2016 года.

ЦИК объявил о начале процесса по выборам депутатов райсоветов Киева с 6 февраля 2016 года.

Ранее райсоветы в Киеве были ликвидированы в 2010 году.