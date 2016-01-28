Кучма обсудил с представителями Госдепартамента США выполнение Минских договоренностей
15:39, 28 января 2016Политика
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Представитель Украины в Трехстороннем контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, экс-президент Украины Леонид Кучма обсудил с представителями Государственного департамента США выполнение Минских договоренностей.
Леонид Кучма / УНИАН
Как говорится на сайте президентского фонда «Украина», Кучма встретился с директором по вопросам планирования политики Госдепартамента США Дэвидом МакКином.
«Во время беседы речь шла о ходе выполнения Минских договоренностей», - говорится в сообщении.
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В беседе также принял участие координатор Посольства США в Украине по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе Джон Ордвей.
Встреча состоялась в Киеве.
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