СНБО поручил Кабмину доработать оборонный заказ на этот год до 5 февраля

Как информировали УНИАН в пресс-службе СНБО, ведомство рассмотрело государственный оборонный заказ на 2016 год.

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"СНБО поручил правительству обеспечить доработку и утверждение до 5 февраля 2016 года постановления Кабинета министров "О государственном оборонном заказе на 2016 год" с учетом расходов, предусмотренных бюджетом на текущий год", - отмечается в сообщении.

Кроме того, говорится, что правительству поручено завершить разработку и утвердить до 29 февраля "Государственную целевую оборонную программу развития вооружения и военной техники на период до 2020 года" и "Государственную программу реформирования и развития ОПК на период до 2020 года".