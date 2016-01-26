Украина начала разработку боевых беспилотников - Турчинов

Об этом сообщил на пресс-конференции секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

"Мы провели с "Укроборонпромом" совещание и начинаем их разработку на госпредприятии "Антонов", - сказал он.

При этом, как уточнил генеральный директор госконцерна "Укроборонпром" Роман Романов, завершение разработки боевых беспилотников возможно в середине 2017 года.

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По словам Турчинова, сегодня СНБО проведет совещание с директорами оборонных предприятий и учеными по вопросам разработки и производства ракетного вооружения для украинских военных.

"Сегодня в СНБО мы проведем совещание с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также ведущими учеными по разработке новейших ракетных технологий и их практического применения, - сказал он.

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Турчинов также сообщил, что на этой неделе СНБО должен рассмотреть и государственный оборонный заказ на 2016 год.

"Государственный оборонный заказ, я надеюсь, будет рассмотрен Советом национальной безопасности и обороны на этой неделе", - заявил он.