Крупные агрохолдинги не имеют права на бюджетную поддержку

Председатель Комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений Николай ПРИСЯЖНЮК считает, что мощные агрохолдинги, которые создают монополии, не должны получать бюджетную поддержку.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба комитета.

«Две мощные компании на рынке куриного мяса – «Гаврилівські курчата» и «Наша Ряба» - получают сегодня сверхдоходы, поскольку использовали дефицит курятины на внутреннем и внешнем рынках, и установили сверхвысокие цены, – отметил Н.ПРИСЯЖНЮК. - Эти две мощные компании практически весь период своего становления получали ежегодно от государства основные средства для производства – мощные финансовые ресурсы в виде дотаций и компенсаций».

По мнению главы комитета, «мощные финансовые и агропромышленные кампании, которые создают монополии, не имеют права на бюджетную поддержку». «Бюджетная политика должна направляться в поддержку развития социальной инфраструктуры села, поддержку мелкого производителя, фермера, но не в виде дотаций, субсидий, субвенций, а в виде создания оптовых рынков, в виде создания и перестройки складов для хранения сельскохозяйственной продукции, в виде создания заготовительных контор, в виде консалтинга, в виде совещательных кампаний, которые бы предоставляли информацию, а также через Укрлизинг, которой бы мог комплексно предоставлять в пользование и фермы, и свинофермы, и теплицы», - подытожил Н.ПРИСЯЖНЮК.

Он выразил обеспокоенность данной ситуацией, прогнозируя угрозу продовольственной безопасности Украины, если «государственные институции, в частности Министерство аграрной политики, не будет реагировать на ситуацию».