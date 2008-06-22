Начался показ фильма о митрополите Шептицком

20 июня в Ивано-Франковске начался допремьерный показ художественного фильма о митрополите Андрее Шептицком “Владыка Андрей”.

Как передает корреспондент УНИАН, перед фильмом состоялась встреча зрителей с режиссером ленты Олесем ЯНЧУКОМ и актерами.

О.ЯНЧУК сообщил, что премьера ленты состоится в Киеве в августе, а в прокат фильм поступит после 4 сентября. «Мы начинаем допремьерный показ фильма с Ивано-Франковска, поскольку здесь его снимали и власти поддержали создание ленты материально, - отметил режиссер. – Это своеобразная благодарность прикарпатцам».

Председатель Ивано-Франковского областного совета Игорь ОЛИЙНЫК отметил, что власти начали вкладывать средства в индустрию украинского кинематографа. «Миру известны производители кино Франции, Германии, США, Индии и Китая, - отметил председатель облсовета. – Теперь должны стремиться, чтобы мир узнал о нашем кино». На финансирование съемок фильма “Владыка Андрей” Ивано-Франковский областной совет выделил 100 тысяч гривен из свободного остатка фонда областного бюджета.

Главную роль в фильме главы Украинской греко-католической церкви, митрополита Андрея Шептицкого сыграл прикарпатский актер Сергей РОМАНЮК. По словам актера, чтобы достойно передать образ главного героя ему пришлось перед съемками некоторое время даже жить в монастыре.

Справка УНИАН. Фильм о митрополите УГКЦ Андрее Шептицком снимала киностудия имени Александра Довженко; режиссер – О.ЯНЧУК, известный по лентам "Осеннее убийство в Мюнхене", "Непокоренный", "Железная сотня", "Голод-33". Автор сценария - Николай ШИЯН. По замыслу режиссера, "Владыка Андрей" - полностью биографический фильм. Съемки фильма начинали в Киеве, проводили во Львове, в частности, в Соборе святого Юра и в Ивано-Франковске.

Художественный фильм "Владыка Андрей" - единственный проект, который имел в 2007 году статус государственного заказа. Общая стоимость ленты - 10 миллионов гривен: 8 млн. выделило государство, 300 тыс. грн. дал Львовский областной совет.