Голосование ВР за утверждение премьера переносится на завтра

Голосование по утверждению лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА в должности премьер-министра по представлению Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО по техническим причинам перенесено на утреннее заседание Верховной Рады 4 августа.

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь лидера Партии регионов Родион МИРОШНИК.

«Еще необходимо внести изменения в регламент в связи с формированием новой коалиции. Кроме того, есть некоторые процедурные особенности, к примеру, принесения присяги премьер-министра», - сказал Р.МИРОШНИК.

Как сообщал УНИАН, сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО внес в Верховную Раду представление о назначении Виктора ЯНУКОВИЧА на должность премьер-министра.

Лидер парламентской фракции СПУ Василий ЦУШКО утром сказал, что ВР на сегодняшнем заседании в 16.00 планирует утвердить кандидатуру В.ЯНУКОВИЧА на должность премьера.