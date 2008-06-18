Тимошенко рассказала, за что она любит УНИАН

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поздравила творческий коллектив Украинского независимого информационного агентства новостей по случаю 15-летия со дня основания агентства.

«УНІАНУ – 15 лет!». Вы – почти ровесники независимости Украины. Мимо окон Вашего агентства прошло столько манифестаций, митингов, акций и демонстраций, что Вы сами стали частью истории нашей независимой Украины. Возможно даже больше – атрибутом свободы слова в Украине. Потому что какие бы ни были трудные времена в государстве, двери УНИАНа были всегда открыты для всех...», - отметила премьер в поздравлении, переданном агентству ее пресс-службой.

Она считает, что УНИАН владеет самым ценным – «полной, детальной электронной летописью 15 лет украинской истории. Если археологи через тысячу лет отыщут жесткие диски УНИАНовских компьютеров, они по дням и по часам запросто восстановят нашу историю. Хотя так не будет, ведь УНИАН, возможно, будет работать и через тысячу лет».

«Вам - 15. Это – огромный срок для украинских медиа. В такие даты, в такие юбилеи не хочется говорить банальных фраз о пожелании успехов и творческого вдохновения. Я просто радуюсь за Вас, за то, что Вы есть, за то, что Вам удалось создать свой неповторимый стиль, который не перепутаешь ни с чем», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер заверила, что именно за это и любит коллектив УНИАН.