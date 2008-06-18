БЮТ отзывает своего предателя

Фракция БЮТ отзывает Игоря Рыбакова, который заявил о выходе из коалиции, из комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

Соответствующий проект постановления внес член фракции БЮТ Александр Стешенко, сообщает пресс-служба блока.

"Рыбаков, избранный по избирательным спискам БЮТ, фактически потерял связь с фракцией, самоустранился от выполнения предвыборных обязательств, с которыми БЮТ шел на выборы в 2007 году", - говорится в сообщении.

Соответственно закону "О комитетах Верховной Рады" и Временному регламенту Верховной Рады, в котором заложены принципы формирования парламентских комитетов, фракция приняла решение об освобождении Рыбакова от обязанностей члена соответствующего комитета ВР.

Такое решение фракции поясняется тем, что Рыбаков "по своим моральным качествам и политическим убеждениям не может в дальнейшем полноценно представлять депутатскую фракцию БЮТ в указанном комитете".

Украинская правда