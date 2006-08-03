Универсал национального единства подписан

В Секретариате Президента Украины состоялась церемония подписания Универсала национального единства.

Как передает корреспондент УНИАН, документ подписали от Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ, от фракции СПУ - Василий ЦУШКО, от фракции блока «Наша Украина» - Роман БЕССМЕРТНЫЙ. Лидер фракции КПУ Петр СИМОНЕНКО подписал Универсал с некоторыми замечаниями.

Свои подписи под документом также поставили Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, председатель Верховной Рады Александр МОРОЗ и премьер-министр Украины Юрий ЕХАНУРОВ.

В то же время лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО Универсал национального единства не подписала.

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