Универсал национального единства

В канун пятнадцатой годовщины независимости Украины перед украинской властью, политической и общественной элитой страны, всеми силами, которым небезразлична судьба Родины, встало историческое требование и возможность объединить свои усилия, достичь национального единства.

Осознавая ответственность перед Украинским народом и сложность нынешней политической ситуации,

Уважая волеизъявление народа, осуществленное демократическим путем на выборах 26 марта 2006 года,

Стремясь взвешенно и ответственно решить политические проблемы и приступить к решению неотложных задач экономического, социального и гуманитарного развития,

Стремясь к общенациональному примирению, которое считаем ключом к будущему Украины и инструментом для решения современных проблем нашего общества,

Закладывая традицию национального политического и общественного диалога ради решения унаследованных и приобретенных проблем государственной жизни,

Подтверждая, что стержнем консолидации народа является безусловное сдерживание принципов демократии и уважения к правам человека, соблюдения европейского выбора Украины,

Подтверждая неизменность и необратимость внешнеполитического курса Украины, в частности на интеграцию в Европейский Союз, и с целью усиления ее международного авторитета,

И в действиях, и в поступках неуклонно руководствуясь национальными интересами Украины, провозглашаем общую волю к объединению усилий ради реализации таких приоритетов национального развития, как высокое качество жизни граждан, конкурентоспособное, основанное на знаниях экономика, эффективная и справедливая власть, интегрированная в глобальные процессы и уважаемое в мире государство, соглашаемся на первоочередное осуществление

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ЕДИНСТВА:

1. Сохранение суверенности и целостности, унитарной и соборности Украины - нерушимых принципов существования государства.

2. Последующее гарантирование и неуклонное соблюдение прав человека. Последовательное развитие такого безусловного достояния демократической Украины, как свобода слова, свободное выражение взглядов и убеждений.

3. Опираясь на установленную действующей Конституцией Украины организацию государственной власти, дальнейшее усовершенствование конституционной регуляции общественных отношений в Украине, создание сбалансированной системы «сдерживаний и противовесов» между Президентом Украины, Верховной Радой Украины и Кабинетом Министров Украины, восстановления дееспособности Конституционного Суда Украины.

4. Обеспечение политическими силами соответствия принятых и последующих решений всех органов государственной власти, органов местного самоуправления Конституции Украины и законам Украины.

5. Создание политических и правовых условий для беспрепятственной деятельности оппозиции в выборных органах власти всех уровней. Недопущение коррупции в политике.

6. Реформирование структур исполнительной власти и исключение политизации государственной службы путем первоочередного принятия Законов Украины "О Кабинете Министров Украины" и „О государственной службе” (новая редакция), подготовленных для внесения Президентом Украины в Верховную Раду Украины.

7. Продолжение судебной реформы в соответствии с одобренной Концепцией совершенствования судопроизводства для утверждения справедливого суда в Украине.

8. Обеспечение невмешательства политических сил и их представителей в деятельность правоохранительных органов, судов и Национального банка Украины.

9. Реформирование правоохранительных органов в соответствии с европейскими стандартами, приведением уголовного законодательства, уголовного судопроизводства в соответствие со стандартами и рекомендациями Комитета министров Совета Европы, Европейского Союза и решениями Европейского Суда по правам человека.

10. Стимулирование развития местного самоуправления, повышение его роли и статуса путем обеспечения финансово-экономических возможностей и реформирования административно-территориального уклада.

11. Реализация антикоррупционной политики на всех уровнях власти через, в частности, поддержку законодательных инициатив Президента Украины в этой сфере.

12. Всестороннее развитие и функционирование украинского языка как государственного и языка официального общения во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины – как основы самоидентификации народа и государства. Гарантирование каждому гражданину свободного использования во всех жизненных потребностях русского или иного родного языка в соответствии с Конституцией Украины и Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств.

13. Развитие культуры и возрождение духовности Украинского народа, обеспечения целостности языково-культурного пространства.

14. Соблюдение свободы вероисповедания. Уважительное отношение к объединительным стремлениям верующих всех православных церквей без вмешательства государства и политических сил в этот процесс.

15. Повышение благосостояния граждан Украины, борьба с бедностью средствами эффективной и адресной социальной защиты, гарантирования достойной оплаты труда и справедливого пенсионного обеспечения.

16. Становление среднего класса через трансформацию политики доходов населения, развитие предпринимательства и стимулирование создания новых рабочих мест.

17. Повышение доступности и качества образования, популяризация здорового образа жизни, переориентации системы охраны здоровья на человеческое развитие и создание национальных центров борьбы с туберкулезом, с ВИЧ/СПИДом, Национального центра сердца, Национального института рака, Всеукраинского центра охраны здоровья матери и ребенка.

18. Внедрение принципов научно-технического и инновационного развития, достижение ежегодных темпов роста ВВП на уровне не ниже чем 5 %, стимулирование создания ежегодно не меньше 1 млн. рабочих мест.

19. Проведение структурных реформ в экономике. Проведение налоговой реформы, предусматривающем снижение налогового давления на экономику с расширением базы налогообложения, в том числе путем постепенного введения налога на недвижимость (налога на богатство) и единого социального взноса из Фонда оплаты труда.

20. Обеспечение энергетической безопасности Украины, повышение эффективности использования природных ресурсов, энергоносителей, внедрение энергосберегающих технологий.

21. Повышение эффективности сельского хозяйства и внимания государства к крестьянам. Введение не позже 1 января 2008 года полноценного рынка земли с одновременным материально-организационным обеспечением и созданием необходимой нормативно-правовой базы (законов Украины о кадастре, цене на землю и других).

22. Гарантирование и защита государством прав собственности.

23. Повышение доступности и качества коммунальных услуг путем развития конкурентных отношений в жилищно-коммунальной сфере.

24. Налаживание эффективного экономического сотрудничества со всеми заинтересованными внешними партнерами, руководствуясь интересами Украины. Безотлагательное принятие необходимых для вступления во Всемирную организацию торговли изменений в законодательство и вступление в эту организацию до конца 2006 года на приемлемых для Украины условиях.

25. Продолжение курса европейской интеграции Украины с перспективой вступления Украины в Европейский Союз. Неуклонное выполнение Плана действий „Украина – ЕС”, неотложное начало переговоров о создании зоны свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом.

26. Завершение работ по участию Украины в деятельности Единого экономического пространства на принципах разноуровневой и разноскоростной интеграции с учетом норм и правил Всемирной организации торговли. Создание на первом этапе зоны свободной торговли без ограничений и изъятий в пределах ЕЭП.

27. Взаимовыгодное сотрудничество с НАТО в соответствии с Законом Украины «Об основах национальной безопасности Украины» (в редакции, действующей на дату подписания этого Универсала). Решение вопроса о вступлении в НАТО по результатам референдума, проведенного после выполнения Украиной всех необходимых для этого процедур.

Мы убеждены, что реализация указанных приоритетов общественного развития должна стать определяющим критерием формирования и деятельности коалиции, которая будет опираться в своей работе на новые общественно-политические механизмы взаимодействия, в частности:

1. Разработку и внедрение регулярных публичных консультаций по важным вопросам общественного развития и государственного строительства, с привлечением к диалогу, в частности, внепарламентским политическим силам, объединениям граждан и другим участникам общественно-политического процесса;

2. Формирование эффективных механизмов общественного контроля за действиями власти. Обеспечение прозрачности и подотчетности органов государственной власти и органов местного самоуправления.

3. Обеспечение соответствия деятельности органов власти национальным интересам Украины, стратегическим приоритетам развития, интересам отдельных граждан, путем, в частности, привлечения политических партий и общественных организаций к участию в повышении эффективности кадровой политики в государстве.

Мы убеждены, что реализация положений данного Универсала, которые будут положены в основу деятельности коалиции депутатских фракций в Верховной Раде Украины и Кабинета Министров Украины, возможна лишь при условии национального единства и сплоченности политических сил.

Мы верим, что взаимодействие всех органов власти, политических партий и их фракций в законодательном органе и органах местного самоуправления, общественных организаций, людей, пользующихся неоспоримым авторитетом в обществе, при реализации указанных приоритетов сплотит общество.

Мы готовы преодолеть разногласия, объединить свои усилия, использовать все возможности ради улучшения жизни Украинского народа и обеспечения процветания нашей Родины.