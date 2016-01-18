Пропаганда РФ очень быстро объяснит путинскому большинству необходимость возвращения Донбасса Украине - Невзоров

Об этом в интервью УНИАН сказал российский публицист Александров Невзоров.

«Я думаю, что для его 86% (сторонников) он (Путин) найдет объяснения. У него очень хороший пропагандистский аппарат, у него все в порядке с умением дипломатически изворачиваться. Поэтому он найдет необходимые слова. Особенно когда станет понятно, что на кого-то надо спихивать «Боинг», тут же выяснится, что все эти люди не имеют никакого отношения к российской власти, что это преступники, негодяи. Я думаю, что будет очень любопытно посмотреть, как Россия всех этих донбасских витязей русского мира будет выдавать Киеву то ли пригоршнями, то ли по одному», - сказал он.

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«Донбасс, думаю, будет очищен. Есть робкая надежда, что террористы сами перебьют друг друга. Конечно, в идеале было бы то, что я всегда говорил: российские войска должны были оказаться на Донбассе только с одной целью – объединиться с силами АТО и покончить с этим уголовным гнездилищем. Жизнь – неожиданная штука. Вполне возможно, что так и будет. Потому что российская жизнь уже трещит по швам», - добавил он.

Невзоров считает, что действующий президент РФ ради имперской идеи готов «заплатить счастьем, жизнью, благополучием двух-трех-четырех поколений».

«Путин – глубоко преданный этой имперской идее человек. Видимо, в этом он видит свою историческую миссию. Публика ему рукоплещет. Это действительно так. Те самые 86% - это не выдумка социологов. Другое дело, что пропагандистская игра велась не вполне корректно», - сказал он.

По мнению Невзорова, если бы этим 86% изначально было честно сказано, что все это с «русским миром» закончится «совсем хреново, что за нарыв национального величия россиянам придется очень дорого заплатить: жизнями, благополучием, достатком, возможностью видеть мир, возможность есть нормальную еду, учить детей – очень многим…».

«Но Путин этого не сделал и это единственная, пожалуй, претензия к нему. А так, он делает свое дело великолепно, лепит эту империю очень тщательно и скрупулезно. Ему был нужен Крым не потому, что он ему нужен, а нужен был факт аннексии чего бы то ни было, именно как пример имперского поведения. Должен сказать, ему очень нелегко. Одно дело – лепить империю из миллионов крепостных, которые, по развитию, сходствовали с дикарями Борнео или Папуа. Другое дело – лепить великую империю из тех фекалий, которые предлагает сегодняшний день», - сказал Невзоров.

«В результате, даже если мы получим сделанную из этих фекалий конфетку, я не думаю, что она долго протянет. Динозавры вымерли же тоже не от того, что это кому-то хотелось или от того, что кого-то коробили их манеры. Нет, просто на планете стало гораздо меньше кислорода в силу естественных научных причин – с 31% содержания кислорода в атмосфере произошло снижение до 21%. А вся дыхательная система жизнеобеспечения, формат легких, размер трахеи, давление крови было заточено под 31%. Сейчас точно так же: для империи нет того количества факторов, которые необходимы. Плюс, Россия, к сожалению, или общему счастью, бессильна. Что доказала чеченская война», - добавил Невзоров.

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