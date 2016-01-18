Геращенко прокомментировала заявления представителя РФ в контактной группе Грызлова по Минским соглашениям

Она отметила, что представитель РФ в контактной группе публично повторил все мантры президента Путина о "двух сторонах Киеве и Донецке"; признал нарушения режима тишины, правда, почему-то в контексте "ВСУ и добровольческих батальонов", хоть ОБСЕ ежедневно фиксируют нарушения со стороны боевиков.

Кроме того, возмущается Геращенко, в очередной раз прозвучали слова о "несогласованности" Киевом конституционных изменений.

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"Ну, во-первых, нигде в Минских соглашениях ни слова нет о том, что Киев должен с кем-то это согласовывать, там вообще написано, что с Донбассом надо будет согласовать даты выборов. Было бы неплохо, чтобы он хотя бы прочитал текст Минских соглашений и не повторял вслед за Путиным несуществующих там вещей", - отметила представитель Украины в гуманитарной подгруппе контактной группы.

Также она обратила внимание на то, что конституционные изменения - это исключительно прерогатива парламента Украины.

"Ну а насчет двух сторон, то действительно есть две стороны: Украина, против которой ведется агрессия, и РФ, которая подло оттяпала часть нашей территории. Поэтому мы стоим на требовании выполнения Минских соглашений со стороны РФ", - подытожила Геращенко.

Внимательно прочитала по сути первое интервью нового представителя страны - агрессора РФ в трехсторонней контактной группе Грызлова... Опубликовано Iryna Gerashchenko18 января 2016 г.

Ранее Грызлов заявлял, что Украина должна согласовать с боевиками поправки в Конституцию. Кроме того, представитель России в трехсторонний контактной группе не считает Россию стороной Минских договоренностей.