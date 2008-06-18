Человек Черновецкого напрасно тянул руку на Кабмине

Кабинет министров перенес рассмотрение вопроса о ценовой ситуации с участием руководителей регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анатолий ГОЛУБЧЕНКО сегодня журналистам в Кабинете министров.

«Заседание по рассмотрению этого вопроса перенесено на другой срок. Этот вопрос вообще не рассматривался», - сказал А.ГОЛУБЧЕНКО.

Он сообщил, что правительство не задавало ему никаких вопросов о работе киевской власти по предупреждению роста цен и инфляции. «Я тяну руку, чтобы мне дали слово, но мне слово не дали», - добавил А.ГОЛУБЧЕНКО.

Он подчеркнул, что претензии, которые были высказаны в адрес киевской власти, касались не работы горадминистрации, а конкретных людей, занимающих определенные должности в Киеве.

«На мой взгляд, эти высказывания были очень некорректными, особенно после того, как большинство киевлян поддержали действующего мера (на досрочных выборах 25 мая – УНИАН)», - пояснил А.ГОЛУБЧЕНКО.

«Кроме политических слов я ничего конкретного не услышал. Ничего конкретного, кроме «плохой», и все. Вот он - плохой, и поэтому мы не будем с ним (ЧЕРНОВЕЦКИМ) работать», - сообщил представитель киевской власти.