Ющенко поздравил коллектив УНИАН с 15-летним юбилеем агентства

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил коллектив Украинского независимого информационного агентства новостей по случаю 15-й годовщины создания агентства.

В поздравлении переданном коллективу, В.ЮЩЕНКО отметил, что УНИАН является «первым действительно украинским в новейшей истории нашего государства независимым информационным агентством».

«Сегодня новости агентства стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, а сам УНИАН трибуной, где политики разных взглядов могут свободно общаться с медиа, отстаивать и доносить до общества свои позиции», - подчеркнул глава государства.

Президент высоко оценил профессионализм, добросовестный труд и творческие достижения коллектива УНИАН, которые являются «весомым вкладом в развитие национальной журналистики на принципах лучших мировых стандартов, свободы слова и укрепления международного авторитета Украины».

В.ЮЩЕНКО выразил убеждение, что УНИАН всегда будет среди лидеров украинского информационного пространства, и пожелал коллективу агентства творческих успехов, вдохновения, личного счастья, крепкого здоровья и благосостояния.