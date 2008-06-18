Постпред РФ в НАТО: Черноморский флот никуда не денется из Севастополя

Постоянный представитель России в НАТО Дмитрий РОГОЗИН уверен, что Черноморский флот РФ останется в Севастополе и после окончания срока договоренности о его пребывании.

Об этом он заявил в интервью газете "Известия в Украине", опубликованном 18 июня.

"Что касается базы в Севастополе, то она никуда не денется. Ей просто некуда уходить", - сказал Д.РОГОЗИН.

Отвечая на вопрос, касающийся темы намерений Украины вступить в НАТО, он отметил: "В Киеве явно недооценивают последствия вступления в НАТО. Если с Западной Украиной все понятно, то Крым в альянс не собирается".

Также Д.РОГОЗИН добавил, что, "обретая независимость в 1991 году, Украина среди базовых принципов гарантировала внеблоковость своего государства". "После вступления в НАТО эти принципы изменяться кардинально. А это значит, что будет совершенно иной подход и к решению территориальных проблем", - считает постпред.

По его словам, Крымский полуостров Никита Хрущев передал Украине в ознаменование вечной дружбы и исторического воссоединения Украины с Россией.

"Вопрос в том, воспользуется ли Россия этим юридическим нюансом", - отметил Д.РОГОЗИН.