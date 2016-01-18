Порошенко предоставил Нацполиции право применять переговорную процедуру при госзакупках

Как сообщается на сайте Верховной Рады, закон 16 января возвращен с подписью от президента.

Как сообщал УНИАН, парламент 25 декабря 2015 г. принял закон «О внесении изменения в статью 39 Закона Украины «Об осуществлении государственных закупок» об осуществлении государственных закупок Национальной полицией».

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Законом Национальной полиции предоставлено правовые основания для применения переговорной процедуры государственной закупки в случае возникновения насущной необходимости в соответствующей закупке, в условиях действия особого периода и невозможности соблюдения заказчиком (органом Национальной полиции) сроков для проведения конкурсных торгов.