ЕС может внести изменения в санкции против беглого Януковича и его окружения – СМИ

Об этом сообщает "Радио Свобода" по результатам заседания Комитета постоянных представителей государств ЕС в евроучреждениях.

"Дипломаты Европейского союза провели первый этап дебатов о продлении санкций, связанных с аннексией Крыма, и против Януковича и его соратников. Ожидаются незначительные изменения", – говорится в сообщении.

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На встрече, состоявшейся 14 января, офис верховного представителя ЕС по вопросам иностранных дел поинформировал дипломатов, что на следующей неделе должны состояться вторые прения относительно санкций, срок действия которых истекает через два месяца, а окончательное решение Совет министров ЕС примет до конца февраля.

Ранее The Wall Street Journal сообщал о том, что украинская власть не приложила усилий для того, чтобы привлечь к ответственности тех представителей режима Януковича, которые после его бегства из страны остались в Украине.