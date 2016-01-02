Санкции с чиновников режима Януковича могут снять: Киев не выдвинул обвинений - The Wall Street Journal

Скандалы в украинской верхушке и бездействие прокуратуры в вопросе борьбы с коррупцией и привлечения к ответственности представителей прежнего режима, ранее обвиненных в злоупотреблении властью, приводят к разочарованию некоторых европейских чиновников в Украине, сообщает Украинская правда со ссылкой на The Wall Street Journal.

Издание обращает внимание на то, что украинские власти не приложили усилий для того, чтобы привлечь к ответственности тех представителей режима Януковича, которые после его бегства из страны, остались в Украине.

"Из-за того, что Киев не выдвинул против них уголовных обвинений, чиновники ЕС заявили, что санкции против соответствующих лиц могут быть сняты уже весной", - пишет The Wall Street Journal.

Чиновники также рассказали о отдельных негативных настроениях в отношении Украины в европейских институтах.

"Существует обеспокоенность, что в течение года все эти люди (представители бывшего режима, на которых ранее были наложены санкции со стороны Запада) получат доступ к своим активам на Западе. После этого, никто больше не поддержит санкции повторно. Немало чиновников ЕС сыты по горло Украиной", - приводит слова одного из своих анонимных собеседников издания.

Автор материала обращает внимание на низкий рейтинг главы правительства Арсения Яценюка на фоне обвинений его и его круга в коррупции, а также на рост недовольства президентом Петром Порошенко за нежелание уволить генерального прокурора Шокина.

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Собеседник также рассказал, что в администрации президента Украины болезненно воспринимают критику, даже когда она звучит из уст представителей США, которые последовательно и решительно поддерживают Украину.