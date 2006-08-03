БЮТ не хочет легализовать Януковича даже своим присутствием

Парламентская фракция Блока Юлии Тимошенко считает действия Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО изменой.

Как сообщил УНИАН член фракции Анатолий СЕМИНОГА, такие оценки действиям Президента были даны сегодня на заседание фракции, которое только что завершилось.

“Были очень резкие высказывания депутатов. Часто звучало слово измена, измена интересов избирателей, идеалов Майдана, интересов граждан. Это слово звучало, как в адрес Президента, так и того большинства, которое называется антикризисным”, - сказал А.СЕМИНОГА.

Он также сообщил, что на заседании фракции было еще раз подтверждено ее намерение работать в оппозиции.

“Мы будем в оппозиции, и будем в достойной оппозиции”, - подчеркнул депутат.

А.СЕМИНОГА также отметил, что до конца этой недели фракция БЮТ решила не принимать участия в работе парламента, поскольку не хочет даже своим присутствием легализовать утверждение Виктора ЯНУКОВИЧА премьер-министром Украины и утверждение нового состава правительства.