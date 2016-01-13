Чаус исчез из перечня судей, увольнение которых 14 января будет рассматривать ВСЮ - адвокат Корбана

Об этом сообщила адвокат Геннадия Корбана Оксана Томчук на брифинге после заседания в Апелляционном суде Киева, передает пресс-служба УКРОПа.

Она отметила, что вопрос увольнения судьи Чауса, который выносил незаконные решения против участников Автомайдана, и других судей должно рассматриваться еще 17 декабря, но тогда заседание не состоялось и рассмотрение перенесли на 14 января.

«Завтра будет рассматриваться вопрос увольнения всех судей, которые не были рассмотрены 17 декабря, но Чауса среди них уже нет. У нас вопрос: почему к нему у Высшего совета юстиции больше нет вопросов?» – сказала она. По словам адвоката, «исчезновение» Чауса из перечня кандидатов на увольнение подтверждает позицию защиты Геннадия Корбана о том, что «правильными» решениями в деле политика Николай Чаус отрабатывал возможность и дальше носить мантию.