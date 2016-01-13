Чаус исчез из перечня судей, увольнение которых 14 января будет рассматривать ВСЮ - адвокат Корбана
В УКРОПе заявляют, что судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус, который вынес постановление об аресте Геннадия Корбана, странным образом исчез из перечня судей, вопрос увольнения которых 14 января будет рассматривать Высший совет юстиции.
Об этом сообщила адвокат Геннадия Корбана Оксана Томчук на брифинге после заседания в Апелляционном суде Киева, передает пресс-служба УКРОПа.
Она отметила, что вопрос увольнения судьи Чауса, который выносил незаконные решения против участников Автомайдана, и других судей должно рассматриваться еще 17 декабря, но тогда заседание не состоялось и рассмотрение перенесли на 14 января.
«Завтра будет рассматриваться вопрос увольнения всех судей, которые не были рассмотрены 17 декабря, но Чауса среди них уже нет. У нас вопрос: почему к нему у Высшего совета юстиции больше нет вопросов?» – сказала она. По словам адвоката, «исчезновение» Чауса из перечня кандидатов на увольнение подтверждает позицию защиты Геннадия Корбана о том, что «правильными» решениями в деле политика Николай Чаус отрабатывал возможность и дальше носить мантию.