Яценюк говорит, что Украина в ЕС не напрашивается, и цену себе не набивает

Новое усиленное соглашение между Украиной и Европейским Союзом должно предусматривать четкие перспективы Украины относительно вступления в ЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК во время первого заседания Межпарламентской ассамблеи Верховной Рады Украины, Сейма Литовской Республики, Сейма и сената Республики Польша, которая проходит в Киеве.

Он отметил, что на сегодняшний день «мы имеем так называемое «соглашение о партнерстве и сотрудничестве», большинство положений которого «себя исчерпали».

По словам А.ЯЦЕНЮКА, новое усиленное соглашение должно быть как «абсолютно новый сигнал, абсолютно новый документ и это должен быть абсолютно новый план действий, по которому будут предусмотрены четкие перспективы Украины и четкие механизмы реализации таких перспектив».

Он подчеркнул, что в Украине понимают, что перспектива вступления Украины в ЕС это не перспектива «одного раза или даже одного года», а что это сложный процесс.

«Мы не приветствуем никаких деклараций, никаких радужных тезисов о том, что евроинтеграция и членство в ЕС состоится уже завтра или послезавтра», - отметил А.ЯЦЕНЮК.

Он добавил, что достаточно значительную работу должна сделать именно Украина на этом пути.

По его словам, для Украины важно, чтобы в качестве приложения к новому усиленному соглашению была создана зона свободной торговли.

Он подчеркнул, что Украину также интересует «политическая ассоциация в рамках работы комитетов ЕС будь то в качестве наблюдателя, или другого лица», чтобы Украина не была удалена от процессов, происходящих в ЕС.

А.ЯЦЕНЮК также подчеркнул, что для Украины важно принимать участие в вопросах энергетической безопасности Европы. «Сложно выработать энергетическую политику без Украины», - отметил А.ЯЦЕНЮК.

По его словам, и это «не потому, что Украина, простите, набивает себе цену, а потому, что основной транзит и основные магистрали идут через Украину».

Он также отметил, что для Украины важно решение вопросов, касающихся свободного передвижения людей.

По его словам, несмотря на подписанные документы о свободном визовом режиме, здесь возникает много проблем, и настоящие документы не выполняются в полном объеме.