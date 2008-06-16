Генсек НАТО: антинатовские демонстрации - это плюс для Украины

Генеральный секретарь НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕР не драматизирует ситуацию с антинатовскими настроениями в Украине. Об этом он заявил сегодня на брифинге в Киеве после встречи с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, Я.СХЕФФЕР, комментируя антинатовские митинги, прошедшие сегодня в Киеве, отметил: «Когда я вижу такие демонстрации в Киеве, то мне приходит первая мысль – это демократия в действии. Украина сегодня демократическая страна, и каждый человек имеет право на свое собственное мнение – это неотъемлемая часть демократии», - сказал Генеральный секретарь НАТО.

В то же время, Генсек считает, что и Северо-Атлантический альянс, и власти Украины должны еще многое сделать для информирования украинских граждан о НАТО. «Но в то же время я хочу сказать, что я сегодня видел и пронатовские демонстрации, а не только антинатовские», - отметил он.

Я.СХЕФФЕР также подчеркнул, что присоединение Украины к ПДЧ и приобретение членства в НАТО не являются тождественными понятиями. «ПДЧ – это план действий к членству, но ПДЧ – это всего лишь один участок на пути того, что я, как большой почитатель «Битлз», называю названием одной из их песни – «долгой извилистой дорогой», - пояснил он.