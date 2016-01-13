Украинцы почти поровну за и против досрочных выборов Рады, лидерство сохраняет БПП - опрос

Об этом говорится в результатах социологического опроса группы "Рейтинг".

Так, 43% опрошенных выступают против проведения внеочередных выборов (23% однозначно против, 20% скорее против), зато 41% их проведение поддерживает (18% однозначно поддерживают, 23% скорее поддерживают). 17% не дали ответ.

На контролируемом Украиной Донбассе только 27% досрочные выборы поддерживают (13% однозначно, 14% скорее поддерживают), а 44% выступают против (26% однозначно, 18% скорее против). Не дали ответ 29%.

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В свою очередь пришли бы голосовать на парламентские выборы, если бы они состоялись в следующее воскресенье (то есть в конце ноября - начале декабря 2015 года), 61% респондентов. 28% выразили однозначное намерение, а 33% скорее бы пришли на выборы. 10% скорее бы не пришли, а 20% не пришли бы точно. "Затруднились ответить" 9% опрошенных.

При этом на Донбассе 33% граждан однозначно прогнозируют свою неявку на такие выборы, еще 14% на них скорее бы не пришли. При этом 20% скорее бы пришли, а 16% были точно готовы проголосовать. Ответ "затрудняюсь ответить" выбрали 16% жителей региона.

Среди партий в целом по Украине лидерство удерживает "Блок Петра Порошенко "Солидарность", за который, согласно опросу, готовы проголосовать около 15% респондентов, которые бы пришли на выборы. "Оппозиционный блок" имеет поддержку 12%, "Батькивщина" - 11%, "Самопомич" - 10%, "Свобода" - 6%, Радикальная партия и УКРОП - 5%, "Правый сектор", "Видродження" и "Громадянская позиция" - 3%, "Наш край" - 2%, Партия простых людей, "Левая оппозиция", Аграрная партия, "Народный контроль", "Сильная Украина", "Единый центр", "Народный фронт" - 1%. За другую политическую силу проголосовали бы 3%, не смогли дать ответ 15%.

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Зато на Донбассе лидерство с отрывом имеет "Оппозиционный блок" с поддержкой 31%. БПП имеет 8%, "Наш край" и "Самопомич" - 6%, "Батькивщина" и "Левая оппозиция" - 4%, Радикальная партия - 3%, "Громадянская позиция", "Сильная Украина", УКРОП и "Правый сектор" - 2%, "Народный контроль", "Свобода", "Видродження" и "Народный фронт" - 1%. За другую партию готовы проголосовать 4%, не дали ответ 24%.

Опрос проводился по всей Украине (кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса) с 19 по 30 ноября 2015 года. Метод опроса - личное интервью у респондента на дому. Всего было опрошено 1800 человек. Дополнительно было опрошено 1284 респондента в Донецкой и Луганской областях. Допустимая погрешность не превышает 2,3%.