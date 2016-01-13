Появилось видео с оговоркой Обамы об Украине как о "стране-клиенте" Москвы

Соответствующее видео опубликовало "Радио Свобода".

Так, в своем послании Обама заявил, что Украина и Сирия "уходят из орбиты влияния России". "Несмотря на то, что ее экономика сокращается, Россия направляет ресурсы на поддержку Украины и Сирии - стран-клиентов, которые на глазах ускользают из ее орбиты влияния", - заявил президент США.

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Стоит отметить, что в титрах к данному видео слово "клиенты" было опущено. Кроме того, оно отсутствует в тексте речи Обамы, который был распространен перед ее началом. Поэтому можно сделать вывод, что сказанное американским президентом было экспромтом.